Coppola se la juega: así es la película en la que ha invertido todo su dinero y nadie quiere

Antes de terminar la mítica 'Apocalipsis Now' (1979) Francis Ford Coppola estaba a punto de pegarse un tiro. Se había gastado más de 30 millones de dólares que no tenía, había hipotecado su casa, se había endeudado con sus amigos y tenía al universo tan en contra que los decorados fueron destruidos por huracanes no una sino dos veces. La historia de la 'maldición' de 'Apocalipsis Now' se volvió tan legendaria que hay un documental 'Corazones en tinieblas' dedicado completamente al tema.