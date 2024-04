Francesc Orella, de 'Menudas piezas': "Lo del ascensor social es una patraña"

A lo largo de ‘Menudas piezas’ la relación entre padre e hija mejora poco a poco, pero al inicio la tensión es constante. “Yo no tengo hijos, pero cuando uno sale díscolo hay que se empáticos y tolerantes, y en estos casos hay que tener inteligencia emocional. Los jóvenes tienen que encontrar su camino y hay que darles libertad y no coartarlos ni reprimirlos” , considera el intérprete.

Un tablero de ajedrez que ha tenido un gran protagonismo en su vida. “Aprendí a jugar de adolescente y de joven me aficioné con algunos amigos. Me gusta y me entusiasma, pero no he seguido. Recuerdo que con un amigo en concreto nos montábamos un set en invierno con la mesa al lado de la chimenea y nuestra copita de lo que fuera. No era solo un juego, implicaba todo un envoltorio”, rememora el actor sobre aquellos años en los que jugaba con frecuencia al ajedrez.