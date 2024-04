Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley entran a una Residencia (para resolver crímenes)

Desde 'Se ha escrito un crimen' no ha habido tanta cana en una cabeza detectivesca. Y no es que la gran Helen Mirren vaya a tomar el relevo de la gran Angela Lansbury. Es más bien que Mirren, Brosnan y Kingsley + una cuarta integrante cuya identidad no ha sido revelada -aunque se ha rumoreado a la mismísima Meryl Streep- protagonizarán la versión fílmica de uno de los libros de misterio más exitosos del Reino Unido: 'The thursday murder club', publicado en nuestro país por Espasa en 2021 como 'El club del crimen de los jueves'.