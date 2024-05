Alec Baldwin, sobre sus adicciones: "La cocaína era como el café"

El actor ha hablado en alguna ocasión de sus adicciones, pero ahora lo ha vuelto a hacer en el podcast ‘Our Way with Paul Anka and Skip Bronson’ siendo algo más preciso en algunos aspectos sobre su pasado con el alcohol y las drogas. Pese a que él mismo reconoce que no suele hablar de ello demasiado, sostiene que lleva “39 años sobrio. Me hice abstemio el 23 de febrero de 1985”.