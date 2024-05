Podría decirse que, entre la comunidad lésbica , hay un antes y un después de 'Carol', la cinta protagonizada por Rooney Mara y Cate Blanchett en 2015. No es que desde el mainstream no se hubieran visibilizado antes las relaciones lésbicas. Sin embargo, algo en la química de sus protagonistas, y particularmente en la interpretación de Blanchett como una mujer tradicional que seduce y se deja seducir por una mujer más joven (y de diferente clase social), hizo que de la cinta de Todd Haynes una de las más adoradas dentro del colectivo.

Para Aurora (17), estudiante lesbiana, la figura de Blanchett apela entre las más jóvenes a los 'mommy issues' de las adolescentes y al morbo de la "señora que tiene marido pero aún así performa cierta masculinidad". Blanchett -que un reciente programa de la televisión británica habló de las bondades del "She wee", un artilugio para que las mujeres puedan orinar de pie- ha tenido ciertamente una actitud desenfada sobre los roles de género. Y desde luego muchas recuerdan aún su interpretación de Bob Dylan en 'I'm not there' (2007), también de Todd Haynes, en la que compuso a uno de los mejores Dylan de la pantalla hasta el momento.