Binoche y Streep, la emocionante alianza de las mujeres maduras: "Nos has hecho sentir"

Binoche hizo un breve repaso por algunos de los papeles más míticos de Streep en el cine y que habían logrado inspirar su carrera, desde ‘Kramer vs Kramer’ hasta ‘La decisión de Sophie’ o ‘Memorias de África’. “Nos has hecho sentir. Nos has alimentado. Cuando te veo en pantalla, no te veo, veo algo que pasa por ti, lo que llamamos actuar. Pero en ti es otra cosa. Es una conexión que haces por una presencia, dejando que la belleza venga a ti”.