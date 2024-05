De bronca en el rodaje: Charlize Theron y Tom Hardy no son los únicos que se han llevado fatal

Charlize Theron y Tom Hardy compartieron set de grabación en 'Mad Max' aunque la química entre ambos fue nula

Los protagonistas de 'Dirty Dancing', 'Los Ángeles de Charlie' o 'The Tourist' tampoco mantuvieron buena relación

De Christian Bale a Bruce Willis: estrellas de cine que hacían los rodajes infernales

Este mes de mayo llega a los cines ‘Furiosa’, una película de la saga 'Mad Max' dirigida por George Miller. Con motivo de su estreno el próximo día 24, el director del film está inmerso en una promoción donde ha hablado de la precuela, ‘Fury Road’, que generó grandes enfrentamientos entre sus protagonistas.

El enfrentamiento entre Tom Hardy y Charlize Theron

Tom Hardy y Charlize Theron compartieron set de grabación durante el rodaje de la película mencionada. Sin embargo, lejos de sembrar el buen ambiente entre el equipo, ambos protagonizaron un encuentro que traspasó la pantalla.

Ahora, durante una charla con The Telegraph, George ha recordado lo duro que fue seguir adelante tras los continuos problemas entre los actores, los cuales se habrían dado "simplemente por ser dos artistas muy diferentes". El cineasta ha definido a Tom como una persona “impuntual”, y con “cierta malicia, pero también una brillantez que viene con ella, y sea lo que sea que pasaba con él en ese momento, hubo que convencerle de que saliera del vehículo en el que estaba”.

Uno de los cámaras del largometraje, Ricky Schamburg, también ha confesado su postura sobre el tema tras haberlo vivido en primera persona junto a sus compañeros: “Si fue algún tipo de dinámica de poder o no, no lo sé, pero creo que fue deliberadamente provocativo. Y si me preguntas, creo que él sabía perfectamente que eso estaba cabreando a Charlize, porque ella es profesional y llega muy temprano”, ha explicado acerca del que habría llegado tres horas tarde y habría echo explotar a la actriz por ser un “irrespetuoso”.

Sin embargo, el caso de los anteriores no es el único ya que son diversas las producciones en las que sus actores, a pesar de desprender buen rollo ante los focos, han hecho todo lo contrario fuera de ellos.

Más problemas en los rodajes

Uno de los más impactantes es, sin duda, el de Jennifer Grey y Patrick Swayze, principales de 'Dirty Dancing', aunque el origen de su discusión no fue durante el mítico musical sino antes, en su participación en 'Amanecer Rojo'. "Jennifer no quería a Patrick. Nos suplicó que, por favor, cualquiera menos él porque no se caían bien", llegó a declarar la guionista de la película. Sin embargo, terminaron forjando un vínculo de amistad.

Bill Murray y Luci Liu, de 'Los Ángeles de Charlie', son otros de los que definitivamente chocaron hasta el punto de que el actor cuestionó las dotes interpretativas de la actriz: "¿Qué coño haces aquí, si no sabes actuar?", habría pronunciado según testigos.