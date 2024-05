El impactante cambio físico de Elsa Pataky en 'Furiosa': "Irreconocible"

‘Furiosa’, así se llama la nueva adaptación y precuela que acaba de ser estrenada en España y de la que recientemente se han conocido más detalles durante el Festival de Cannes. Elsa, que en lo personal mantiene una relación con Chris Hemsworth desde el año 2010, aparece por primera vez en un film en pantalla grande, que no en un largometraje en streaming (ya lo hizo en ’12 valientes’), junto a su marido. Además, la intérprete se mete en la piel de no uno, sino dos personajes : Vuvalini y Mr Norton. Es este último, más grande que el anterior, el que recibió por parte del director porque ella “va en moto y monta a caballo”, tal y como reveló a Fotogramas, y el papel que también le ha llevado a experimentar un gran cambio físico.

“Muy orgullosa de formar parte de esto. No os lo perdáis”, ha escrito la madrileña a través de su cuenta de Instagram en una publicación que no ha tardado en llenarse de cientos de comentarios, entre ellos, los que resaltan su impactante apariencia: “Irreconocible, deseando verte en pantalla aunque des miedo”, “Si no dices que eres tú, cualquiera te reconoce” o “Qué bien que apareció la crema en tu vida, la moto en el desierto es muy agresiva para la piel” son algunos de ellos.