Renegar del padre: la mitad de los hijos de Brad Pitt ya no quieren llevar su apellido

Un fatídico viaje en avión. Ese es el eufemismo con el que, durante años, los abogados de Brad Pitt se han referido al oscuro incidente que el 14 de de septiembre de 2016 vivió la entonces familia Jolie-Pitt durante un vuelo entre Francia y EE UU. Los detalles que han trascendido señalan al actor en estado de ebriedad golpeando y ahorcando a sus hijos Pax y Maddox , agarrando de la cabeza a Angelina y derramando vino y cerveza sobre el resto de los niños. Pero el fático viaje en avión no se termina.

Como se sabe, tras el incidente -Pitt nunca ha negado los hechos públicamente- Angelina Jolie presentó la demanda de divorcio y solicitó la custodia de sus seis hijos Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) y los mellizos Vivienne y Knox (16). Y pese a que el actor se ha declarado sobrio tras años de luchar contra el alcoholismo y de sus publicitados esfuerzos por 'recuperar' la relación con sus hijos, al parecer la brecha emocional abierta entre ellos no ha hecho más que agrandarse, al punto que al menos cuatro de los jóvenes han renunciado a llevar el apellido Pitt .

La última es aparecer públicamente bajo ya sin el apellido Jolie-Pitt con el que nacieron (o fueron adoptados, según el caso) ha sido Vivienne, que a sus 15 años ha empezado a hacer sus pinitos en el mundo escénico como asistente de producción en la versión teatral de 'The Outsiders', que ha llevado a Broadway su madre. En los créditos de la obra figura ya solo como Vivienne Jolie.

Según ha trascendido los hermanos Jolie -de momento no se sabe lo que decidirán Shiloh y Knox- solo utilizan su apellido legal compuesto para documentos oficiales pero ya no lo usarán en público. Un gesto que sin duda será duro para el actor pero que no se tiene punto de comparación con las durísimas palabras que tuvo Pax para él el pasado día del padre. "Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial" empezaba el 'saludo del joven, y acaba acusándolo de ser una persona 'jodidamente horrible'. La paternidad convertida en un fatídico incidente.