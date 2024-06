La increíble caracterización de Billy Zane como Marlon Brando para su próximo biopic

Es un parecido inesperado. Pero si uno mira, ahora, las fotos de Billy Zane en cualquiera de sus etapas como actor, parece tener todo el sentido. Zane, de hecho, ya se parecía a Marlon Brando, es solo que no lo habíamos notado. En parte porque, bueno, Zane no es Marlon Brando , es decir, carece de esa irrepetible sexualidad animal que ostentaba el protagonista de 'Un tranvía llamado deseo'. Y en parte porque el actor norteamericano de origen griego nunca llegó a instalarse en la imaginación del gran público. Es uno de esos actores a los que ser muy guapos no les sirvió para triunfar como héroe ('El hombre enmascarado') pero sí como para ser recordado como antihéroe ('Titanic').

'Waltzing With Brando' basada en el libro 'Waltzing With Brando: Planning a Paradise in Tahiti' de Bernard Judge en el que el autor,un entonces joven arquitecto de Los Angeles planea con el célebre actor vivir sin explotar el medio ambiente y como ambos llegaron a un entendimiento y aprecio por la arqueología del atolón, su ecología y la interdependencia de su vida marina, sus aves marinas y sus zonas de anidación de tortugas. Judge relata la experiencia que le cambió la vida al descubrir la cultura de la Polinesia y Tahití a principios de los años 70, antes de que el turismo de masas, la electrificación y el automóvil lo cambiaran todo. Pero el libro, y aparentemente también la película, está lleno también de divertidas anécdotas sobre Brando, el hombre, no el actor, y sus debilidades y excentricidades.