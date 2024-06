Paul Mescal entra al coliseo: las primeras imágenes del actor en 'Gladiator 2'

¿Que cómo el sobrino del emperador termina siendo a su vez un gladiador? Misterio. Es parte de la trama de la cinta que se estrenará, si no hay mayores contratiempos, en noviembre. Aunque Nielsen repite como Lucila, se echarán de menos tanto a Crowe como a Djimon Hounsou y al propio Phoenix, pero siendo que el relevo lo han tomado, además de Mescal, actores como Pedro Pascal (The Last of Us), Denzel Washington (Training Day), Joseph Quinn (Stranger Things), Matt Lucas (Wonka), parece que la historia ha caído en buenas manos.