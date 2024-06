Kate Winslet, sobre su beso con Leonardo DiCaprio en 'Titanic': "Fue una pesadilla"

‘Titanic’ es uno de los grandes titanes de la gran pantalla. Pocas personas quedan en el mundo que no hayan quedado fascinadas con su historia. La película de James Cameron cautivó a finales de los 90 al público y durante estos años se ha convertido en un clásico de la gran pantalla que ha ido ganando adeptos con las nuevas generaciones que quedan maravillados con muchas de las escenas que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio nos regalaron en la cinta , aunque para ellos no todo fuese tan maravilloso.

Ha sido la propia actriz la que en una reciente entrevista con Vanity Fair explicaba que el resultado del rodaje fue francamente maravilloso, pero que lo cierto es que la grabación de algunas escenas no fueron tan idílicas como lo aparenta en la película

“Qué pesadilla fue grabar eso” , admite ahora la intérprete, que afirma que tuvieron que grabarla unas cuatro veces porque “James estaba empeñado en alcanzar una luz muy específica. No me extraña que todas las chicas jóvenes quisieran besar a Leonardo”.

Ahora Winslet bromea al ver esa escena casi 30 años después porque no sabe cómo podía respirar con ese corsé subida a aquella barandilla, algo que cómodo no fue. “Mis tetas estaban prácticamente a la altura de mi barbilla”, recuerda a la vez que también comenta que durante aquella escena no paraba de golpearse las rodillas con la barandilla.