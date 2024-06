Donald Sutherland fallece a los 88 años: así son sus cinco hijos, que han seguido sus pasos en el cine

Donald Sutherland, ganador de diversos premios a lo largo de su trayectoria, ha fallecido este jueves 20 de junio. Ha sido el hijo del actor de ‘Los Juegos del Hambre’ el que ha comunicado su muerte a los 88 años de edad. “Con el corazón en un puño os cuento que mi padre, Donald Sutherland. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca me amilanó un papel, bueno, malo o feo. Él amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y uno no puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, ha añadido junto a una fotografía en blanco y negro, capturada en su infancia.