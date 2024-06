La verdadera razón por a que Chuck Norris se retiró del cine hace ya 12 años

Chuck Norris nació en marzo de 1940. Antes de cumplir los 22 años ya había sido policía militar, servido en Corea y aprendido las artes del Taekwondo, el Tang Soo Do, el Judo y algo de Hapkido. A os 32 protagonizó junto a Bruce Lee y en pleno Coliseo Romano, una de las luchas más míticas del cine de artes marciales. Y a los 38 años era campeón Mundial de Karate Do en la 'vida real'. Todo esto para decir que sí, tiempo pasa también por Chuck Norris. Y ahora, a los 84 años, podemos verlo casi como un tierno abuelito, compartiendo frases motivacionales (y eso sí, pegando guantazos todavía) en sus redes sociales. Los años no te quitan lo duro, si eres Chuck Norris.