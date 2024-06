La vida de Dick Van Dyke: un Emmy a los 98, casado y el secreto de su longevidad

Hace unas semanas el actor Dick Van Dyke se volvía viral al ser el intérprete de mayor edad en ganar un Emmy por su trabajo en ‘Days of our lives’, y más aún con su baile para celebrarlo. “Tengo 98 años, ¿puedes creerlo?”, bromeaba el intérprete, que a sus casi 100 años sigue trabajando, vive feliz en su matrimonio e incluso ha contado cuál es su secreto de la longevidad. Si el actor ya lo ha dicho: no tiene pensado jubilarse.