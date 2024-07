La chapa que le suelta Miranda Priestly a Andy sobre cómo su libre albedrío, y casi su identidad, es determinado por personas como ella en habitaciones como esa, debería darse en clases de sociología. 'El diablo viste de Prada' (2006) no es, ciertamente, una película antisistema. Pero es lo suficientemente lúcida como para exhibir momentos brillantemente críticos con la industria de la moda y de los medios y, a la vez, dotarlos de una dignidad que a algunos les cuesta reconocer.

Con su brillante trío de actrices -descubrió al mundo a Emily Blunt , consolidó a Anne Hathaway y le dio a Meryl Streep otro de sus (muchos) papeles icónicos-, sus estilismos, sus cameos provenientes de la misma élite del fashionismo (incluida una Gisele Bundchen en pleno apogeo) y sobre todo su guión impecable, elegante y sutil , como una prenda de alta costura, la película es una perfecta comedia hollywoodense , de esas que no necesitan de la marginalidad o el olvido para volverse de culto.

Dicho todo esto, ¿hace falta una segunda parte casi veinte años después? La respuesta es: definitivamente no. ¿Iríamos a verla al cine masivamente? Definitivamente sí. Y eso lo tienen claro los productores de Disney, quienes este mismo lunes confirmaban que la secuela está en fase de preproducción y que al menos dos del tridente original, Streep y Blunt, están ya embarcadas en el proyecto. Anne Hathaway es la única que aún no ha confirmado su participación y, de hecho, siempre se ha mostró escéptica (que no reticente) respecto a una posible continuación de la historia.