“Siempre le digo a los guionistas que me den algo sólido y yo haré comedia. El guion original no fue escrito como comedia, era una película de acción de Sylvester Stallone” , recuerda el artista.

Por eso mismo, y de forma totalmente intencionada, decidió cambiar la manera en la que se reía no solo en cine, también en su vida real, ya que le incomodaba que imitasen su risa, algo muy personal para él. “Pensé en dejar de reírme así. Me obligué a dejar de hacerlo, lo cual es algo totalmente antinatural. Ahora ya no me río así”, confiesa el actor.