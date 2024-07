Anthony Hopkins: "Tengo 86 y, al despertar, me siento culpable por seguir aquí"

Anthony Hopkins ha participado en proyectos como ‘El silencio de los corderos’, ‘Drácula’, ‘Leyendas de pasión’ o ‘El zorro’

El actor se ha sincerado sobre el paso del tiempo y ha reconocido sentirse "culpable" por seguir vivo y trabajando

Anthony Hopkins es un actor, compositor, director y productor británico-estadounidense que, a lo largo de su trayectoria, acumula numerosos proyectos de renombre como ‘El silencio de los corderos’, ‘Drácula’, ‘Leyendas de pasión’ o ‘El zorro’. Todos ellos, a sus 86 años, le han llevado a convertirse en uno de los intérpretes más reconocibles y prolíficos de Gran Bretaña.

Anthony Hopkins se sincera sobre el paso del tiempo

Anthony ha concedido una entrevista al medio ‘Deadline’ donde ha reconocido la suerte que tiene de poder seguir dedicándose a su gran pasión: “La pandemia causó mucho daño. Me despierto todas las mañanas y hablo con mi agente y él me dice: "Tony, tienes suerte. No lo eches a perder", ha revelado.

Y es que el que el próximo mes de diciembre cumplirá los 87 años, ha confesado que, además de la dicha que supone el hecho de que sigan contando con él para proyectos profesionales, también tiene “suerte de estar vivo”: “Tengo 86 años y me despierto por la mañana y digo: "Oh, todavía estoy aquí". Tengo una sensación de culpabilidad al respecto”, ha añadido. Por esta razón, ha lamentado “la falta de sus contemporáneos” aunque ha alabado la “libertad” que tiene ahora de “saber con certeza que no puede atribuirse ningún mérito”.

El actor tiene entre manos su autobiografía

A pesar de sus palabras son muchos los premios, entre ellos un Oscar, que Hopkins acumula a lo largo de su carrera. Todo ello lo plasmará en su autobiografía, la cual está escribiendo ahora aunque ha confesado que está “en un momento difícil” y por ello, se va a tomar un descanso en su creación de varias semanas: “Es un proceso con el que no estoy contento, no disfruto haciéndolo. Pero bueno, lo que pasa es que una parte de mí sí lo disfruta”, ha sorprendido afirmando.