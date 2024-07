¿Por qué Viggo Mortensen no ha vuelto aceptar un papel en una saga de 'El señor de los anillos'?

Entre 2001 y 2003, Viggo Mortensen encarnó a Aragorn en 'El Señor de los Anillos'

El actor ha afirmado que no volvería a aceptar un papel en una saga porque "no suelen estar bien escritos" a no ser que estuviese "arruinado"

Viggo Mortensen es uno de los actores más reclamados a nivel internacional. El intérprete comenzó su carrera metiéndose en la piel de un granjero amish en ‘Único testigo’, película en la que compartió escena con Harrison Ford. Sin embargo, su verdadero salto a la fama se produjo en ‘El Señor de los Anillos’, donde encarnó a uno de los personajes más populares de la saga.

La crítica de Viggo Mortensen a los personajes de las grandes sagas

Entre 2001 y 2003, Viggo se convirtió en Aragorn, jefe de los Dúnedain, heredero del trono de Gondor y un personaje integral en la trama de ‘El Señor de los Anillos’. A pesar de haber pertenecido a una de las historias más importantes de la industria cinematográfica, así como su posterior interpretación en Captain Fantastic o Green Book, el actor ha preferido mantenerse alejado de las superproducciones.

Durante una charla con Vanity Fair, Mortensen ha sido preguntado por la razón por la que no ha sumado ninguna precuela o secuela más de un film a su trayectoria después de la de J. R. R. Tolkien: “En realidad no busco ni evito ningún tipo de género ni presupuesto. Solo busco historias interesantes. Me da igual el género, el presupuesto o quién las haga”, ha explicado.

Al mismo medio, ha querido recalcar que nunca haría una película solo por el director que se encargue de sacarla adelante junto al resto de trabajadores: “Se trata de la historia. Y si creo que soy el adecuado para el personaje, eso es lo primero”, ha confesado.

Del mismo modo, ha opinado que las sagas no ofrecen personajes con los que pueda exprimir todo su potencial: “Si alguien viniera a mí con X película, la tercera parte o la novena, y yo pensara que es un gran personaje y quisiera interpretarlo y pensara que tengo algo que aportar, lo haría. No estoy en contra. Pero no suelen ser tan buenos. Quiero decir, para mí, no suelen estar bien escritos. Son un poco predecibles”, ha sentenciado.