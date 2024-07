Keanu Reeves y su primera novela: "Soy viejoven, pienso en la muerte todo el tiempo"

Durante un tiempo, digamos que hasta comienzos de esta década, algunos pensaban que Keanu Reeves era inmortal. O que, por lo menos, había encontrado la fuente de la eterna juventud. En efecto, el tiempo no parecía pasar por el protagonista de 'Matrix' o 'John Wick'. Y no es que en la era post pandemia Reeves haya envejecido de golpe, pero lo cierto es que el actor empieza finalmente a aparentar los 59 años que tiene. Además, como bien saben sus seguidores, es un dechado de sabiduría instagramera/espiritual.

En realidad, la filmografía de Reeves está salpicada de, digamos, reflexiones sobre tiempo: desde la comedia adolescente 'Las alucinantes aventuras de Bill y Ted' hasta 'The Matrix', pasando por su Jonathan Harker en el 'Drácula de Bram Stoker' que encanece repentinamente tras su encuentro con el monstruo. Pero no fue hasta 2021 que Reeves se decidió a crear un universo propio en la forma de cómic para explorar de manera más personal dichos temas: se trata de la saga ' BRZRKR', que el actor creó junto al guionista Matt Kindt y del dibujante Ron Garney, que sigue a un guerrero inmortal, conocido como Berzerker, en su lucha a través de los tiempos. El término 'berzerker' alude a un tipo de 'bárbaro' germánico, conocido por su ferocidad.

'The Book of Elsewhere' ('El libro de Otro lugar') es el título de esta novela en cuya escritura Reeves intenta quitarse importancia, "yo no he escrito la novela, China ha escrito la novela" señala en la entrevista. A lo que su coautor responde sin dudar que 'el libro no existiría en esta forma sin muchísimo trabajo de reflexión por parte de Keanu'.