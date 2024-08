El hijo del protagonista de 'Psicosis' es ahora el rey del terror

'Longlegs' es el título de la película de terror que tiene encandilada a la crítica con el trabajo de Perkins hijo. De hecho, Osgood, que empezó su carrera como actor apareciendo en 'Psicosis II' como una versión infantil de su padre -toma psicoanálisis- y tuvo algunos papeles menores en películas y series de televisión, ya había llamado la atención con sus cintas previas, también del género de terror: 'The Blackcoat's Daughter' (2015) y 'I Am the Pretty Thing That Lives in the House' (2016). También dirigió, en 2020, la adaptación en versión horror de la historia de Hansel y Gretel, llamada 'Gretel y Hansel', que fue descrita por la prensa como una película 'tan rara como inteligente'.