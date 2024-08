El cerebro que está detrás de la creatividad de Pixar: "Imponer límites puede fomentar la imaginación"

"¿Qué parte es mía? Es una pregunta que se suele hacer la gente que forma parte de un equipo de éxito. Pero sabía que estaba motivada por el ego, y por eso no me atrevía a hablar de ella con nadie", se planteó Catmull. La cuestión le inquietó durante un año y llegó a la conclusión de que no era la pregunta acertada. "No solo no podía desligar mi trabajo a la compleja red de las aportaciones de mis colegas, sino que a Pixar le había ido tan bien porque teníamos un entramado maravillosamente entrelazado de personas que trabajan juntas. Tratar de separar los hilos parecía contraproducente".