David Lynch anuncia que sufre un enfisema pulmonar: "Nunca me retiraré"

David Lynch no pasa por su mejor momento. El cineasta ha confesado en una entrevista con Sight and Sound que le han diagnosticado un enfisema pulmonar que por el momento le impide salir de su casa porque solo puede caminar distancias cortas antes de cansarse y quedarse sin oxígeno. Él mismo sabe quién es el culpable de su enfermedad: el cigarro . Sin embargo, lejos de arrepentirse, el director de ‘Twin Peaks’ pone en valor lo que significa para él encenderse un cigarrillo.

Aunque nunca ha dejado de trabajar, no son pocos los fans de Lynch que esperan un nuevo largometraje del cineasta, ya que no estrena nada en la gran pantalla desde 2006 con ‘Inland Empire’.

Por ahora lo tiene complicado. Tal y como Lynch cuenta durante la entrevista, ahora mismo su enfisema pulmonar no le permite salir de casa porque con una simple caminata corta se queda prácticamente sin oxígeno . El estado de sus pulmones hace que el cineasta prefiera no salir mucho de su casa, especialmente por el miedo que le produce contraer enfermedades respiratorias , como el covid.

De esta manera, a su cabeza ha llegado una idea que no es descabellada, pero que no sería sencilla: dirigir desde su casa en remoto. “No me gustaría. Lo que me gusta es estar en medio de todo y coger ideas allí”, cuenta sobre este método que no le gusta, pero que no llega a descartar utilizar en algún momento próximo para sacar adelante sus proyectos.