El que probablemente sea el coche más emblemático de la historia del cine no era realmente un coche, sino una máquina del tiempo obra del científico loco Doc que permitía viajar al pasado a Marty McFly. Lo curioso es que el DeLorean DMC-12 diseñado por el legendario Giorgetto Giugiaro no tuvo mucho éxito comercial cuando apareció a principios de los 80, pero su presencia en 'Regreso al futuro' lo convirtió en un modelo inmensamente popular. Hoy en día, está considerado un coche de culto, muy valorado por los coleccionistas, y su diseño retrofuturista sigue causando expectación en exposiciones de automoción.

El inolvidable KITT (Knight Industries Two Thousand) que protagonizaba la mítica serie de televisión de David Hasselhoff hizo las delicias de todos los que éramos niños a mediados de los 80. En la serie, el auto era tan importante como su protagonista humano, Michael Knight, un agente secreto que se dedicaba a desfacer entuertos a lo largo y ancho de EEUU. Se trataba de un Pontiac Firebird Trans Am en color negro equipado con la última tecnología, incluyendo una inteligencia artificial capaz de hablar y razonar con su conductor. Lo curioso es que el Trans Am ya había sido una estrella en los años 70, cuando lo conducía Burt Reynolds en 'Los caraduras'.