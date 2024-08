Actualmente Paul Michael Glaser tiene 81 años . Después de culminar "Starsky y Hutch" continuó su carrera en la televisión, pero no con la misma popularidad que le otorgó la serie. Glaser se pasó tras las cámaras como director lo que lo llevó a estar detrás de la serie “Miami Vice, Las Vegas” y luego dirigió en el cine “The Running Man” (1987) y “The Cutting Edge” (1992).

David Soul falleció el 4 de enero de este año a los 80 años y su vida distaba mucho de la de su compañero Glaser. Durante su participación en la icónica serie de los 70 se lanzó como cantante y su canción 'Don’t Give Up on Us' llegó a ocupar el número uno en la lista Billboard. Soul se dedicó a otros trabajos en el cine hasta que, en la década de los 80, su vida personal se vio empañada por problemas con el alcohol.