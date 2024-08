El único actor que ha logrado sacar a Russell Crowe de su papel: "Me hacía reír todo el rato"

Cualquiera que haya visto actuar a Russell Crowe lo más probable es que tenga una imagen del actor de persona seria y bastante ruda. Quizá en eso ha tenido que ver los papeles que ha interpretado en la gran pantalla, desde ‘Gladiator’ hasta ‘El exorcismo’ o ‘Recuerdos mortales’. Sin embargo, no hay que olvidarse que Crowe también ha participado en ‘Thor: Love and Thunder’ o ‘Dos buenos tipos’ , películas en las que ha logrado sacar su lado más cómico y desvergonzado dejando atrás el misterio y el drama de otras producciones.

Precisamente en una de esas dos cintas se lo pasó especialmente bien gracias a su compañero de reparto. Russell Crowe siempre dice que no le importaría para nada grabar una segunda entrega de ‘Dos buenos tipos’, todo en parte gracias a su coprotagonista, Ryan Gosling, con quien no solo congenió, sino que se lo pasó en grande rodando la cinta.

“Ryan Gosling, intenta trabajar con ese tío”, cuenta, y no precisamente porque sea un compañero difícil. Si Crowe destaca algo de sí mismo es su capacidad de trabajo, de meterse en el personaje y no salir de él hasta haber terminado la secuencia. Tal es su fama que Ridley Scott se cachondeaba de él durante la filmación de ‘Gladiator’. Sin embargo, el actor de 'Barbie' se ha convertido en su punto débil.

“El Coliseo puede desplomarse a mi alrededor que ni me inmuto, pero ese mamón me hacía reír todo el rato”, confesó el intérprete que cuando supo que Ryan Gosling había aceptado participar en la película no dudó en sumarse tras leer el guion. “Me gusta, y si Ryan lo hace, yo también lo haré”.