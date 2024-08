George Clooney se pronuncia sobre su enfrentamiento con Tarantino: "Ha dicho mierdas de mí"

Hace casi 25 años desde que Clooney y Pitt compartieron pantalla por primera vez. Sí, casi 25 años de ‘Ocean’s Eleven’. Ahora vuelven a reunirse en una comedia de acción en la que dan vida a dos lobos solitarios, una cinta que, vistas algunas imágenes, muchos dicen que recuerda a las de Tarantino , del que Clooney no ha dudo en hablar durante esta charla con GQ .

Los dos trabajaron juntos en ‘Abierto hasta el amanecer’ hace 28 años , una producción que bien podría haber abierto las puertas para futuras colaboraciones en el cine entre ambos, pero desde entonces actor y director no han vuelto a trabajar juntos. Y lo peor es que no parece que vaya a ocurrir.

Lo cierto es que incluso antes de ‘Abierto hasta el amanecer’ tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en ‘Reservoir Dogs’. Para la cinta Clooney se presentó al casting para el papel del Señor Rubio y Tarantino veía perfectamente al actor en él. Pero al parecer, tal y como el propio actor reconoció, no hizo una buena prueba y acabó perdiendo el papel . Unos años después sus caminos se volverían a encontrar en la cinta dirigida por Robert Rodríguez.

El actor recuerda que el cineasta respondió a aquello de manera despectiva: “Él no es una estrella de cine”. “Y luego, literalmente, dijo algo así como: ‘Dime una película de este siglo’. Y yo como: ‘¿De este siglo? Pero si abarca prácticamente toda mi puta carrera”, dice el actor. “Así que ahora estoy como, vale, tío, vete a la mierda. No me importa decir mierdas de él porque él las ha dicho de mí”, sostiene Clooney sobre su enfrentamiento con el director. Quien sabe si llegarán a firmar la paz, quizá con Pitt como mediador.