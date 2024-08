El renacer de Wesley Snipes o retomar el papel que arruinó su carrera: la intrahistoria de su caída en desgracia

Y aunque pudiese parecer que no podía ocurrir nada más, la odisea de ‘Blade: Trinity’ continuó tras su rodaje, ya que Wesley Snipes demandó a New Line Cinema y a David Goyer porque alegaba que no se le había pagado su salario al completo y que, pese a ser productor, no estuvo en las decisiones de casting y de otros procesos. Además, también señaló que Ryan Reynolds y Jessica Biel le robaron tiempo en pantalla con los cambios de guion. La demanda se terminó resolviendo a puerta cerrada.