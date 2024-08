La intrahistoria de cómo convencieron a Robert Downey Jr. para volver a Marvel

Que Marvel está viviendo una crisis no es nada nuevo. Después de una época dorada que culminó con ‘Vengadores: Endgame’ en 2019 la multitud de proyectos que han anunciado y lanzado, muchos de ellos sin cumplir las expectativas en la taquilla y con malas críticas y más de una polémica que ha hecho a los responsables y creadores tener que tomar nuevas decisiones, atraer de nuevo a todo el público que en estos años ha desconectado de su universo de superhéroes es su prioridad.

Tras la cinta de 2019 llegaba un relevo de personajes que no ha terminado de cuajar y durante la Comic-Con de San Diego desvelaron su gran secreto para levantar la franquicia: el fichaje de Robert Downey Jr . para regresar al UCM ahora como Doctor Doom o Doctor Muerte tras haber interpretado durante más de una década a Iron Man.

Por eso Downey Jr. ha sido toda una revolución, regresando a la franquicia que le permitió renacer en el cine a finales de la década de los 2000 y tras ganar el Oscar a mejor actor de reparto por ‘Oppenheimer’. Ahora el intérprete ha contado cómo se fraguó su fichaje de nuevo por Marvel en el podcast de The Hollywood Reporter cinco años después de colgar el traje de Iron Man .

Su fichaje no ha sido barato, se estima que s e embolsará unos 80 millones de dólares , y al parecer todo empezó hace alrededor de un año. “Kevin Feige (CEO de Marvel) y yo seguimos en contacto, también con Jon Favreau. Tengo un vínculo cercano con los hermanos Russo, estamos haciendo otros proyectos juntos. Susan (esposa del actor) y yo quedamos con Feige un día” , empieza diciendo el actor.

“Los dos nos dimos cuenta de que era otra cosa, disipando cualquier duda que tuviésemos sobre él y su faceta como creativo. ‘Algo sobre cómo no retroceder en el tiempo, sobre cómo no defraudar y seguir superando las expectativas’, nos comentó y mencionó a Victor Von Doom. Busqué más sobre el personaje. Más tarde, Feige me dijo: ‘Hagamos bien lo de Doctor Doom. Hagámoslo”, relata Robert Downey Jr. sobre el día en el que se le puso sobre la mesa interpretar a este personaje.