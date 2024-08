Johnny Depp tiene claro cuál es es la mejor película de su carrera: "A pesar de mi actuación"

Johnny Depp está de vuelta y presentará en la próxima edición del Festival de San Sebastián su nueva película, aunque en su faceta de director. 'Modi-Three Days on the Wing of Madness', centrada en un episodio de la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, es solo la la segunda incursión detrás de las cámaras del popular actor tras 'The Brave', estrenada ya hace la friolera de 27 años.