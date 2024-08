No hay grandes alteraciones argumentales, pero el ritmo es ligeramente distinto, alargando diálogos y miradas, matizando un tanto su estilo de videoclip de la MTV e incluso cambiando canciones -desaparece el 'Hearts on fire' de John Cafferty que cerraba la cinta y es sustituido por el mítico 'Eye of the Tiger' de Survivor que originalmente estaba en 'Rocky III'.