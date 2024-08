María Botto y Jordi Sánchez no piensan igual sobre el edadismo

Acaba de estrenarse en los cines 'Odio el verano' , dirigida por Fer García-Ruiz, con un elenco de primeras figuras que promete hacer de la película una de las imperdibles de la temporada de vacaciones . Los protagonistas son Jordi Sánchez, María Botto, Malena Alterio, Kira Miró, Roberto Álamo y Julián López . Todos rondan los 50 (Kira Miró es la más joven, con 44), y el dato llama la atención: no es tan usual ver elencos completamente integrados por actores "maduros".

Jordi Sánchez, histórico comediante que ha triunfado como Antonio Recio en la icónica serie 'La que se avecina', que cumplirá 15 temporadas pronto, consideró que no: "Hay productos concretos que se hacen con la intención de llegar a sectores concretos. No siempre funcionan. Algunas veces sí, pero yo no tengo menos trabajo ahora que antes".