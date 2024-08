En 2017 Armie Hammer parecía estar a punto de dar el gran salto a la liga de las grandes estrellas de Hollywood tras su rol en 'Call me by your name', la icónica película de Luca Guadagnino, pero todo se fue al traste desde que en 2021 se viese envuelto en unas graves acusaciones de conductas violentas, abusos e incluso de violación, torturas y canibalismo. Con su reputación herida de muerte, la industria del cine le canceló fulminantemente y fue despedido de todas las producciones que tenía firmadas, lo que terminó conduciendo al actor, de 38 años, primero al divorcio de su mujer y después a la bancarrota.