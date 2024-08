El día que casi termina con la carrera de Harrison Ford

Cualquiera que revisa la carrera de Harrison Ford pensaría que nació para ser una de las grandes estrellas de Hollywood como lo ha sido a lo largo de las últimas décadas en el séptimo arte. Sin embargo, una mala palabra puede arruinar toda una trayectoria intachable, da igual quien seas (o no, que de eso ya hay varios ejemplos). Y lo cierto es que al actor de Indiana Jones estuvo a punto de acabársele el chollo en la gran pantalla. Pese a su fama y tras haber participado en multitud de películas, es posible que nos hubiéramos quedado sin Ford hace mucho y su nombre no sería recordado no por los más cinéfilos.