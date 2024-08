Sigourney Weaver reivindica más papeles para las actrices maduras: "Empezamos a ser gente real"

Uno de los motivos esgrimidos por la dirección de la Mostra para darle este galardón es que Weaver forjó la "imagen de una heroína sin precedentes capaz de salir victoriosa ante modelos masculinos que habían dominado hasta entonces el género de acción". "Simplemente interpreto a mujeres y las mujeres son fuertes y no se rinden. ¿Sabes por qué? Porque no podemos. Debemos hacerlo”, apuntaba la actriz, que no descarta del todo retomar algún día su personaje fetiche aunque considera que Ripley se ha ganado el descanso: "¿Hasta qué punto el público necesita o quiere otra película de ella? No me siento a pensar en ello, pero si surge lo consideraré".