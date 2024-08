Demi Moore lamenta el edadismo de Hollywood: "Después de los 40 sentí que ya no encajaba"

La actriz, de 61 años, confiesa que se sintió fuera de lugar cuando regresó a la industria tras un parón para cuidar a sus hijos

"Me preguntaba: ¿Dónde encajo? Fue una época en la que me sentí, no muerta, sino plana", explica en las páginas de 'Interview'

Sigourney Weaver reivindica más papeles para las actrices maduras: "Empezamos a ser gente real"

Demi Moore se encuentra en plena promoción de su última película, 'La sustancia', de Coralie Fargeat, una cinta que invita a reflexionar sobre la tóxica búsqueda de la eterna juventud, y que incita al eterno debate sobre el edadismo en Hollywood que sigue haciendo mella entre las actrices que superan ciertas edades. La protagonista de 'Ghost', de 61 años, reflexiona en un reportaje para la revista 'Interview' sobre su propia experiencia cuando se retiró a finales de los 90 para cuidar a sus hijos y su posterior regreso ya cumplidos los 40.

La doble nominada al Globo de Oro reflexiona sobre cómo participar en 'Los ángeles de Charlie: al límite' en 20023 le hizo descubrir que ya no había sitio para ella en el cine actual, especialmente por el revuelo que se montó por una escena en la que aparecía en bikini. "Todo fue muy exagerado, hubo muchos comentarios sobre cómo me veía. Entonces descubrí que no parecía haber un lugar para mí. No sentía que perteneciera. Más bien tenía la sensación de que no tenía 20 años, ni 30, pero aún no era lo que ellos consideraban una madre... Me preguntaba: ¿Dónde encajo? Fue una época en la que me sentí, no muerta, sino plana".

En la charla de 'Interview' junto a la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, la que fuese una de las grandes estrellas del cine de los 90 rememora que decidió aceptar aquel papel en la secuela de 'Los ángeles de Charlie' porque por entonces quería centrarse en el género de la acción. "Como soy de la generación a la que pertenezco, quería encontrar una película de acción y sentí que la respuesta que recibí fue educada, pero como si estuviera loca. Y luego vi que con la siguiente generación de actrices se abrió para ellas el mundo de las películas de acción; fue alentador e inspirador ver que las cosas cambiaban".

La crueldad de Hollywood

En cierto momento de esa conversación Yeoh le dice a Moore: "Hollywood es cruel con las mujeres de esa edad, donde ya no encuentras los guiones o los personajes que resuenan contigo. O eres la madre o eres lo suficientemente mayor como para no ser sexy a sus ojos. ¿Por qué no puede ser sexy una mujer de 45, 50 o 60 años? Pero toda esa percepción está cambiando mucho porque la gente como tú y como yo no se queda de brazos cruzados".

¿Tú, pero mejor?

A lo que la protagonista de 'La teniente O'Neil' responde que no sabe hasta qué punto ha contribuido a eso. "No sé si lo he hecho alguna vez cuando me he topado con algo que no entiendo, que exista como limitación... No tenemos que luchar contra eso, sólo tenemos que creer que otra cosa es posible", señala.