El intérprete de 'Bitelchús' renunció a su apellido en sus inicios en la industria del cine porque ya había otro actor que se llamaba igual

Ahora quiere usar un híbrido entre su nombre real y el artístico y que se le conozca como Michael Keaton Douglas

Si pronuncias en alto tres veces el nombre de Bitelchús el travieso demonio encarnado por Michael Keaton se aparecerá ante ti cual genio de la lámpara, aunque no precisamente para concederte tres deseos. Ahora el actor ya no está dispuesto a responder por el nombre artístico con el que le hemos conocido toda la vida, sino por su nombre real, el que no pudo usar porque ya lo tenía cogido otra estrella de Hollywood: Michael Douglas.

Keaton ha contado la historia en una entrevista en 'People'. En los años 70 el intérprete de 'Bitelchús' trataba de abrirse camino en la industria y no empezó con buen pie. No podía presentarse con su nombre de nacimiento, Michael John Douglas, porque el Sindicato de Actores de Cine (SAG) tenía unas reglas muy claras que no permitían que dos artistas tuvieran el mismo nombre artístico o seudónimo. Y el suyo ya estaba asociado a Michael Douglas, que por entonces todavía no había alcanzado la popularidad que ganaría en los 80 y los 90, y al presentador Mike Douglas.

La solución, en la guía de teléfonos

Keaton solucionó el problema sin darle muchas vueltas. Se limitó a escoger otro nombre mirando en una guía telefónica, o al menos así es como lo recuerda. Ahora no es que le pese aquella decisión, pero el actor, a sus 73 años, parece estar decidido a reafirmar su identidad integrando su apellido real como parte del artístico y quiera que se le conozca como Michael Keaton Douglas.

Al parecer, el actor ya quiso utilizar este nombre en la película 'Knox Goes Away' de 2023 que dirigió él mismo, pero con el estrés del rodaje se le olvidó insistir en que le acreditaran como Michael Keaton Douglas. El actor de 'Batman' no ha sido el único que ha tenido que cambiar su nombre para entrar en el juego de Hollywood.

Otros actores que cambiaron su nombre

Martin Sheen, conocido sobre todo por 'Apocalypse Now' y 'El ala oeste de la Casa Blanca', nació como Ramón Estévez, pero se vio obligado a cambiar de nombre a inicios de los sesenta porque no conseguía ningún papel ni en el cine ni el teatro. Ahora se arrepiente de haberlo hecho. “A veces te convencen, cuando no tienes suficiente perspicacia o incluso el valor suficiente para defender lo que crees, y más tarde lo pagas”, confesaba en la revista Closer. Curiosamente, su hijo Carlos Irwin Estévez siguió su ejemplo y se hizo llamar Charlie Sheen.