Kathy Bates dice adiós tras más de cinco décadas de carrera: "Este será mi último baile"

Bates, de hecho ya pensaba en retirarse definitivamente hace unos meses, cuando el rodaje de una de sus últimas películas fue malo, pero el guion de 'Matlock' un inesperado reboot de una serie de los 80 sobre un peculiar abogado, terminó por convencerla de aparcar el retiro temporalmente. Pero será el último. "Será mi último baile" decía en el medio norteamericano. Y aunque admitía que el papel de Madeline Matlock (el personaje de la serie original de la que Bates era fan se llamaba Ben Matlock y era interpretado por Andy Griffith) era una invitación a darlo todo -"Todo por lo que he rezado, por lo que he trabajado, por lo que he luchado, de repente me piden que lo use todo”- esto mismo la ha dejado exhausta.