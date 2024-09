Los Goonies tendrán segunda parte: así están los actores que retomarán sus papeles 40 años después

Uno de los pocos clásicos de del cine de los 80 que aún se resistía al revival de la nostalgia finalmente tendrá su secuela. Al fin y al cabo, los Goonies nunca decían muerto. Tras muchos años de rumores, Warner Bros habría dado luz verde a un proyecto que continuaría 40 años después las aventuras de la pandilla que ha cautivado a varias generaciones de espectadores. Según 'The Sun', los miembros del elenco original de la película de Richard Donner de 1985 estarían de vuelta. Así que no se trataría de un remake, ni de un reboot, sino de una continuación con todas las de la ley.

"Es probable que las estrellas importantes regresen, pero las posibilidades de dónde llevar la secuela son infinitas", informan las fuentes de 'The Sun'. El proyecto se encontraría en una de sus etapas iniciales, por lo que todavía habría que esperar a 2026 o 207 para ver el resultado final en la gran pantalla. Pero la idea de volver a ver juntos a Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green, Ke Huy Quan y Martha Plimpton en sus icónicos papeles no puede ser más tentadora para los fans. Aunque lo cierto es que no todos los Goonies corrieron la misma suerte después encontrar el tesoro de Willy el Tuerto en Goon Docks. Veamos qué ha sido de todos ellos después de cuatro décadas, exceptuando a John Matuszak , que interpretó al mítico Sloth y falleció en 1989 a los 38 años.

Brolin encarnaba a Brandon 'Brand' Walsh, el hermano mayor de Mikey, un adolescente y deportista que terminaba involucrado en la pandilla de su hermano. También debutó en 'Los Goonies', pero su carrera posterior ha sido la más sólida de todo el elenco. Eso sí, tardó en hacerse una reputación, pero sus apariciones en 'No Country for Old Men', 'American Gangster', 'Old Boy', 'Sicario' o la saga de 'Dune' le han convertido en un rostro recurrente en Hollywood. Además, fue el poderoso Thanos de Marvel y acaba de rechazar ser Green Lantern en el nuevo universo DC que prepara James Gunn.