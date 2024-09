Ian McKellen, Hamlet a los 85: "No puedo fingir que tengo 20 años, pero puedo sentir que los tengo"

Dicho esto, la idea de un hombre octogenario metiéndose en la piel del atormentado príncipe, es decir, haciendo de hijo y sobrino de actores a los que les dobla la edad , parecería un tanto descabellada. Pero siendo que Ian McKellen es uno de los actores más entrenados en el teatro shakespereano -y que de hecho es un gran defensor de la libertad de cualquier actor, independientemente de su raza, identidad, género y, por lo que se ve, edad, para interpretar cualquier personaje- en realidad no es tan sorprendente.

¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? McKellen compone un Hamlet "más reflexivo y meditativo", dicen los críticos. Michael Billington, de The Guardian, no ha dudado en afirmar que "aunque sigo siendo un apasionado defensor de la interpretación en vivo, sigo pensando que tenemos que reconocer que los tiempos han cambiado radicalmente: que el cine no sólo puede hacer que el teatro esté al alcance de mucha más gente, sino que también puede proporcionar una experiencia comparable a la del teatro, o en ocasiones incluso mejor. La prueba está en Hamlet de McKellen".