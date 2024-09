La sombra del hijo: Jeff Bridges, Robert Downey Jr., Ben Stiller y otras estrellas que superaron a sus padres

Dicen que la manzana nunca cae demasiado lejos del árbol. Pero si eso ocurre en un entorno privilegiado y ferozmente competitivo como el de Hollywood, hay dos opciones: o vives a la sombra de la persona que te dio el apellido o brillas lo suficiente como para arrebatárselo. Es difícil, muy difícil, que padres e hijos tengan el mismo peso específico en la industria, mucho menos en el imaginario popular. Por mucho que Eugene y Daniel Levy se esfuercen en hacer bolos juntos todo el tiempo. Solo puede quedar uno. Y si el gran Kirk Douglas ya era una estrella global con cintas tan importantes como 'El loco del pelo rojo' (1956) o 'Espartaco' (1960), no es menos cierto que es Michael Douglas el que ocupó rápidamente ese lugar para los espectadores de generaciones posteriores. Y ahí se quedará.

Y no es el único. Lloyd Bridges fue un extraordinario secundario, actuó en más 150 películas y decenas de series de televisión, aunque seguramente muchos solo lo recuerden como el piloto en constante desintoxicación de 'Aterriza como puedas': "elegí un mal día para dejar de oler pegamento". Su hijo Jeff , en cambio, no solo ha ganado el Oscar, el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores sino que es el maldito 'Dude' de ' El gran Lebowski '. Una leyenda.

En 'Sr.' el documental en el que Robert Downey Jr. relata la vida y la carrera de Robert Downey, Sr., el intrépido y visionario director estadounidense que marcó la línea de la comedia contracultural en los años sesenta y los setenta. También fue el que introdujo a su propio hijo a las drogas cuando este apenas tenía ocho años, pero ese no es el punto. El punto en esta nota es que Jr. ha superado ampliamente a Sr. en términos de éxito, popularidad y, quizás, incluso en términos artísticos .

Lo mismo, salvando las distancias, puede decirse de actores como Chris Pine, hijo de Robert Pine, actor de cine y televisión más bien opaco; o de Ben Stiller, hijo (aventajado) de Jerry Stiller, un brillante actor de comedias que que sin embargo, siempre vivirá a la 'sombra' del hijo. Más difícil aún lo tiene el destacado actor sueco Stellan Skarsgard, una estrella secundaria, por decirlo de alguna manera, en películas como 'Dune' o 'Mama Mía', a quien le han salido no uno sino hasta tres hijos actores Alexander ('Big Little Lies') , Gustaf ('Vikingos') y Bill ('It') con serias posibilidades de hacerse con la 'marca de la casa'.