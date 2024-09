La mejor película de la historia para más de 1.500 críticos

Esta situación no solo colocó a clásicos como 'Vértigo' de Alfred Hitchcock o 'Ciudadano Kane' de Orson Welles por detrás en el ranking, sino que también ha supuesto la primera vez que una película dirigida por una mujer alcanza el primer lugar en esta lista tan prestigiosa. 'Jeanne Dielman' consiguió 215 votos, lo que supone un 13.1% de los votos emitidos, una cifra más que generosa que la aupó al puesto de honor del ranking.

El proceso de votación de Sight & Sound involucra a más de 1.500 críticos, académicos, distribuidores y programadores de cine de todo el mundo, lo que le otorga una autoridad notable dentro del campo cinematográfico. En su edición más reciente, la encuesta reflejó un cambio significativo en el canon del cine, destacando la creciente apreciación que parece estar creándose ante obras que podríamos considerar casi atípicas, y que exploran temáticas y estilos narrativos que antes no gozaban de tanta visibilidad en este sector.

Este cambio en la lista de Sight & Sound no solo destaca el poder de la crítica para reconfigurar el canon cinematográfico, sino también la manera en que nuevas generaciones de críticos y cineastas están redefiniendo qué es lo que consideramos el "mejor cine" . La inclusión de 'Jeanne Dielman' en la cima - ya estuvo en ediciones anteriores del ranking dentro de las posiciones más altas, eso sí - refleja una creciente apreciación por el cine que desafía las convenciones narrativas y estéticas tradicionales, y que busca dar voz a perspectivas que han sido históricamente marginadas.

Además de 'Jeanne Dielman', la lista de 2022 incluye otras películas que también reflejan esta diversificación del canon, con una mayor presencia de obras dirigidas por mujeres, películas de distintas regiones del mundo y géneros que tradicionalmente no han tenido tanta representación. Este giro en las votaciones subraya un cambio en la manera en que se valora el cine, alejándose del enfoque casi exclusivo en el cine occidental clásico y abriendo el espacio para una mayor variedad de voces y estilos.

Eso sí, a 'Jeanne Dielman' le siguen dos grandes clásicos como 'Vértigo' (208 votos) y 'Ciudadano Kane' (163 votos). Tras ellos se colocan 'Tokyo Story' (144 votos), 'In the Mood for Love' (141 votos), '2001: Una Odisea del Espacio' (130 votos), 'Buen Trabajo' (106 votos), 'Mulholland Drive' (105 votos), 'El Hombre de la Cámara' (100 votos) y 'Cantando Bajo la Lluvia' (99 votos) cerrando el TOP 10.