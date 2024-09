Así fue el primer (e inesperado) amor de Sir Ian McKellen: "Luego seguí otro camino"

En el caso del recordado Gandalf -un activo miembro de la comunidad LGBTQI+-, este ha recordado en el programa de Graham Norton , cómo conoció a Wendy porque se hospedaban en la misma casa con sus familias. "Éramos muy dulces el uno con el otro, recuerdo que solíamos ir a caminar juntos y cogernos de la mano " señalaba con nostalgia. "Yo ya había oído hablar del amor y cuando nos separamos, después de una semana, me di cuenta de que era eso, de que era amor de verdad ".

Sin embargo, el destino tenía aún un giro más para este relato de amor verdadero. "De vez en cuando, a lo largo de mi vida me pregunté que habría sido de Wendy y justo hace un año, mientras hacía una función en el Teatro Nacional, en el intermedio se me acercó una mujer de mi edad. 'Hola' dijo. 'Hola', contesté. Y entonces me dijo 'Soy Wendy' y nos dimos un abrazo.