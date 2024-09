Adiós a la profesora McGonagall: muere Maggie Smith a los 89 años

Lo cierto es que a Maggie Smith le hubiera enfadado mucho el título de este artículo. En realidad, más que enfadarle, lo hubiera encontrado despreciable. En cada una de las entrevistas que dio en su vida se puede percibir ese sentido del humor sarcástico y flemático, tan increíblemente británico, que le venía como anillo al dedo. Y no es que la legendaria actriz despreciara su papel de Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter, pero lo cierto es que para cualquier artista con más de 70 años de carrera, que se dice muy pronto, ser consciente de que serás globalmente recordado por un único papel, deber resultar algo bastante antipático. "Esas películas me hicieron muy famosa, aunque no estoy muy feliz por ello: constantemente tengo a niños pidiendo que les convierta en gato", solía quejarse.