La historia de amor en la madurez de Burton y Bellucci: "He estado dibujando a Monica desde que la conocí"

Todos sabemos que las relaciones interespecie son raras. Y no es que Monica Bellucci y Tim Burton no sean, ambos, humanos. Pero lo cierto es que sus universos no podían haber sido más diferentes. Ella, salvo algunas excepciones como 'Drácula' de Coppola o las dos secuelas de 'Matrix', se ha prodigado en filmes que recorren, de la comedia al drama, la escala de lo real. Todos recordamos la terrible 'Irreversible', a polémica 'Malena' o la divertida 'Manual de amor'. Burton, por su parte, se debe a la monstruosidad.