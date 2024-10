Najwa Nimri: "Con 50 años estoy llegando a la conclusión de que lo más importante es quién te rodea"

Con la edad se aprenden cosas. Y se valoran de otra forma aspectos que antes no eran tan importantes. “Ahora he aprendido el valor del dinero, antes no tenía ni idea. Y más vale que aprendas a ahorrar. Me arrepiento de no haber ahorrado. Me arrepiento de la falta de control con el dinero. Me sigo arrepintiendo a día de hoy, no tengo ningún control con el dinero, con lo material”, explica en su conversación con 'El País'.