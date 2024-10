Winona Ryder y Keanu Reeves se casaron hace 30 años: "Lo hizo un cura de verdad"

La escena fue grabada en su totalidad, siguiendo cada paso de una ceremonia ortodoxa griega. Winona Ryder, años más tarde, reveló en una entrevista que no fue hasta bastante tiempo después que ambos comenzaron a bromear sobre estar "casados de verdad", ya que no se dieron cuenta del impacto que tenía la presencia de un verdadero sacerdote en el set. "Lo hicimos todo. Hicimos toda la ceremonia. Y creo que estamos casados", dijo Ryder en tono medio serio, medio jocoso.

Esta extraña situación ha generado desde entonces una especie de leyenda dentro de Hollywood, tanto para los fans como para los propios protagonistas. Reeves ha comentado en varias entrevistas que, si bien no recuerda muchos detalles de aquel día, el hecho de que un sacerdote de verdad realizara la ceremonia fue lo que selló la idea de que, "ante los ojos de Dios" , están casados. Aunque en términos legales, no existe ningún tipo de registro sobre la existencia de ese matrimonio, lo que hace esta historia aún más divertida es que ninguno de los dos actores ha pensado en anular formalmente dicha "unión".

Winona Ryder, por su parte, ha bromeado en más de una ocasión, refiriéndose a Keanu Reeves como su “esposo”. En 2018, mientras ambos promocionaban la película "La boda de mi ex" , Ryder le recordó a Reeves la anécdota, lo que llevó a Reeves a exclamar en broma: "Oh, Dios mío, estamos casados".

La obsesión de Francis Ford Coppola por conseguir una mayor autenticidad en sus películas lo ha convertido en uno de los directores más reconocidos y respetados de la industria. En este caso particular, esa búsqueda lo llevó a optar por realizar una boda real, en lugar de simularla. Originalmente, Coppola no quedó satisfecho con la primera toma de la escena del matrimonio con un sacerdote que no lo era en realidad, y decidió regrabarla en Los Ángeles, esta vez con un sacerdote real. Además, todo está grabado desde la entrada al altar hasta los votos finales. La escena no solo resultó ser visualmente impactante en la película, sino que también añadió un toque de misticismo a la relación entre Keanu y Winona.