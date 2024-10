El barrio ficticio de 'Esperanza sur' fue el escenario de una de las comedias más entrañables de la televisión

Paco León, uno de sus protagonistas anunciaba esta semana que a diez años de su final, la serie vuelve como película

'Aída y vuelta' será el nombre de la cinta dirigida por el propio León, también creador de la exitosa 'Arde Madrid'

Verdad: Aída García García es nuestra 'Fraser'. No hay en la televisión española otro caso de spin-off que haya tenido el éxito que tuvo 'Aida', serie creada alrededor de un personaje que fue creciendo (como la espuma) a partir de la segunda temporada de 'Siete vidas'. ¿'Berlín' a partir de 'La casa de papel'? No. No cuela. 'Aída' era otra cosa. Para empezar era Carmen Machi. Pero para seguir era Paco León.

Y de hecho es el sevillano el gran artífice de este retorno que coincide con los diez años desde la finalización de la serie, y veinte desde que se estrenara. El inolvidable Luisma -actor de solvencia más que probada en distintos registros y estimable director por lo visto en 'Arde Madrid' su estupenda serie- se pondrá esta vez también detrás de cámaras en la producción que se llamará 'Aída y vuelta' y que, en palabras de su futuro realizador, será todo 'un viaje'.

Mediaset España, a través de su filial de producción de cine Telecinco Cinema y Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) serán las encargadas de producir la cinta que, por lo que se sabe, será una continuación de las andanzas de la familia de Aída García luego de que ella huyera a Cuba para no entrar en la cárcel por segunda vez.

Los que están

De momento, y por lo que se ha visto en las redes sociales de los propios protagonistas, los personajes que retornan con seguridad, además de Luisma, Paz (Melanie Olivares), Soraya (Miren Ibarguren), Jonathan (David Castillo), Fidel (Eduardo Casanova), Macu (Pepa Rus) y el Barajas (Canco Rodríguez).

La que seguro que no (y los que no se sabe)

Aunque la principal incógnita de momento es la presencia (o no) de la gran Carmen Machi, con una carrera brillante en el cine después de la serie. Pero hay otra actriz que sí ha confirmado que no estará en 'Aída y vuelta': Ana Polvorosa, la recordada Lore. La propia actriz, a punto de estrenar 'La ultima noche en Tremor' lo ha explicado a Fórmula TV: "Lo que se ha contado es que se va a hacer una película y yo no voy a estar. No por nada, tengo pleno amor a todo este universo de 'Aída', pero así lo he decidido, porque creo que en el momento en el que estoy así me lo pide mi energía, lo que siento".

¿Volverán Mauricio Colmenero (Mariano Peña), Chema (Pepe Viyuela), Eugenia (Marisol Ayuso) o Machu Pichu (Óscar Reyes)? Misterio. Pero es sabido que todos ellos guardan un gran recuerdo de su paso por la serie, con lo que queda abierta la posibilidad.

De la casa