Destry Allyn Spielberg debuta como directora en Sitges: "Estoy cansada de que me juzguen"

La hija pequeña de Steven Spielberg y Kate Capshaw ha presentado en Sitges 'Please don't feed the children', su primera cinta

Se trata de una película de horror post apocalíptico con el que unos niños se desenvuelven en un mundo sin padres

Una buena parte de la filmografía de Spielberg padre tiene que ver precisamente con las relaciones familiares

Destry Allyn Spielberg rodó 'Please don't feed the children' (algo así como 'Prohibido alimentar a los niños'), su cinta debut, en apenas 18 días. La producción independiente, sin embargo, no estuvo exenta de problemas que incluyeron mails y burofaxes cruzados entre los productores y los técnicos, coordinadores de transporte y operarios a los que se les llegó a deber unos 200 mil dólares en honorarios. En efecto, la que podría ser considerada como una 'princesa' del Hollywood más exitoso -Spielberg padre es considerado una especie de Rey Midas del cine- se las vio canutas para conseguir financiación.

Pero la razón por la que la hija de Spielberg haya tenido que sufrir para conseguir financistas probablemente tiene que ver con la decisión de ambos de no interferir en el trabajo del otro. Y de relaciones paterno filiales el director de 'Los Fabelman' sabe un poco. Sus propios padres se separaron cuando el director tenía 19 años, y al parecer Spielberg no le perdona nunca a su progenitor su abandono: años después se sabría que fue en realidad su madre la que dejó a su marido porque se enamoró de su mejor amigo.

¿Tiene esto algo que ver, de alguna manera rocambolescamente freudiana con con la película de Destry Allyn, en la que tras una pandemia que ha arrasado con los adultos, un grupo de niños tienen que emprender solos un viaje lleno de peligros? Quién sabe. Pero si le preguntas a Destry cómo resumiría su película te contesta: "Es una mezcla de 'Los Goonies' [una historia original de Steven Spielberg] con 'Hijos de los hombres'.

“Fue una película muy difícil de realizar, pero fue una experiencia que casi me hizo no querer abandonar el género independiente porque me gustaba el desafío -ha dicho la joven directora en Sitges-. La sensación de haber logrado algo es muy buena y cuando la gente cree en ti y conoces a gente con la que esperas trabajar para siempre, es increíble”.

No es la primera 'dificultad' a la que se enfrenta Spielberg, que lo intentó como modelo y como actriz, aunque su periplo por los castings no le dejó un buen sabor de boca, porque independientemente de su apellido la directora debutante directora afirma que cualquier mujer en la industria padece el sexismo habitual de un Hollywood con estándares de belleza son más que normativos. Por eso, tanto en esta película, como en las que espera realizar en el futuro, se esforzará, asegura, por dar cabida a jóvenes actores. “Es por eso que me he propuesto dar oportunidades a actores que están empezando. Porque incluso siendo la hija de Spielberg no era capaz de conseguir un papel”, asegura. “Duele. Por mucho que creas en ti, duele que lo que vean sea solo eso”, ha sostenido.

A sus 28 años Destry está, aparentemente, curtida en estas lides y de hecho ha dicho en Stiges que ya se espera 'las peores críticas' para su cinta. Por supuesto hay algo de amargura en ella. Como recoge Laura Fernández en su nota de El País, Spielberg no duda en preguntarse “¿Qué esperan? Claro que soy una hija de, pero qué hago, ¿vuelvo a nacer para dejar de serlo? ¿Le pido al de ahí arriba que me haga hija de otras personas? Eh, Señor, ¿me deja empezar de cero de verdad? Hiciera lo que hiciera, me juzgarían, así que, qué más da”, ha dicho.