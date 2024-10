El eterno retorno de Jennifer Grey, de 'Dirty dancing', espectacular a los 64 años

Después de la de Barbra Streisand, la suya debe ser la nariz más célebre de Hollywood. En presencia y ausencia. Porque a Jennifer Grey no solo no se le buleó por tener un apéndice nasal, digamos, no normativo, sino que se le buleó más cuando sometida a la presión de la industria, decidió operarse. Craso error. Como Sansón cuando se le cortó el pelo, Grey parecía haber perdido la fuerza tras el retoque maldito.